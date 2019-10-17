شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الوطني يكثف تدريباته استعدادًا لبطولة الأمم الأفريقية لكرة اليد بتونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل المنتخب الوطني لرجال كرة اليد، تدريباته اليوم الخميس، على فترتين صباحا ومساء تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الأسباني جارسيا باروندو، وذلك استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 16 حتى 26 يناير المقبل، بمشاركة ١٦ منتخبا أكدوا مشاركتهم حتي الآن.

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وتجرى قرعة أمم أفريقيا غدا الجمعة، بمدينة رادس التونسية، بحضور مسؤولي الاتحاد التونسي لكرة اليد وجامعة الرياضة التونسية المسؤولة عن الرياضة هناك.

وقال مؤمن صفا أمين صندوق اتحاد كرة اليد والمشرف العام على المنتخبات الوطنية، إن استعدادات المنتخب الوطني للرجال تحت إشراف المدير الفني الأسباني باروندو تأتي ضمن التحضيرات الجادة للمنتخب للمشاركة في الأمم الأفريقية المؤهلة للأولمبياد طوكيو 2020، والتي يتأهل الفائز باللقب الأفريقي فقط للأولمبياد بينما تخوض الفرق أصحاب المركز الثاني تصفيات الملحق الأوليمبي مع منتخبات آسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية أصحاب المركز الثاني بالبطولات الأممية التابعة لكل دولة.

وأكد أمين صندوق الاتحاد، أن قوة أمم أفريقيا المقبلة تكمن في بزوغ نجم منتخبات أخرى قوية أظهرت تحسن ملموس خلال الفترة الماضية وهي الجزائر وأنجولا.