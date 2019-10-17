صاعقة الاصابات تضربب قوة صفوف ريال مدريد 

الخميس 17 أكتوبر 2019

سيحل ريال مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ضيفا على مايوركا الوافد الجديد يوم السبت ويتوقع أن يغيب مجموعة من اللاعبين البارزين بسبب الإصابات.



وأبتلي ريال مدريد بالإصابات في أول شهرين من الموسم.

وإضافة إلى ماركو أسينسيو، الذي يعاني من إصابة طويلة في الركبة، تحوم شكوك حول مشاركة ناتشو وتوني كروس ولوكا مودريتش ولوكاس فازكيز أمام مايوركا.

ويكافح مايوركا للافلات من منطقة الهبوط حيث يحتل المركز 18 بعد عودته إلى دوري الأضواء هذا الموسم.

وتركت الغيابات العديدة كاسيميرو الخيار الأساسي المتاح والوحيد أمام المدرب زين الدين زيدان في مركز لاعب الوسط المهاجم.

ويتصدر ريال مدريد الترتيب برصيد 18 نقطة ويتفوق بنقطتين على حامل اللقب برشلونة أقرب مطارديه والذي سيواجه اختبارا صعبا أمام ايبار يوم السبت.

وانتصار الفريق القطالوني سيجعله يتصدر الترتيب ولو مؤقتا لأول مرة.

ويقول ليونيل ميسي نجم برشلونة إن الفريق يعرف جيدا أن هدفه الرئيسي هو الاحتفاظ باللقب.

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وقال "دوري الأبطال يحمل مذاقا خاصا وكلنا يرغب في الفوز به لكن كلنا ندرك أن دوري الدرجة الأولى هو الأكثر أهمية".

وتابع "لا ننسى أبدا الدوري وكأس الملك لان برشلونة يرغب في حصد كل الألقاب".

واستعاد اللاعب الأرجنتيني لياقته بعد غيابه عن بداية الموسم وأقر بحاجة جسده إلى معاملة خاصة مع تقدمه في العمر.

وتابع "الأمر صعب لانك ذهنيا تشعر بانك ما زلت في 25 من عمرك ويمكنك أن تفعل ما كنت تفعله وقتها لكن جسدك يبلغك غير ذلك وهناك بعض الأحيان التي تحتاج فيها إلى العناية بجسدك بصورة أفضل من السابق.

"الأمر يستغرق وقتا ويجب أن تستعد بشكل مختلف للتدريبات والمباريات".

وسيغيب عن برشلونة الثنائي الموقوف جيرار بيكي وعثمان ديمبلي في رحلته إلى إقليم الباسك حيث تعادل هناك 2-2 في آخر زيارة في مايو .

وفي مباريات أخرى يستضيف غرناطة منافسه أوساسونا يوم الجمعة بينما يحل بلنسية ضيفا على أتليتيكو مدريد يوم السبت.

ويلعب ليجانيس، الذي لم يفز حتى الآن هذا الموسم، مع غرناطة يوم الأحد.