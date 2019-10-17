مصير  مجهول ينتظر نجوم ميلان بعد عجز تاريخي في ميزانية النادي

الخميس 17 أكتوبر 2019

تضاربت الأنباء حول مصير نجوم فريقى ميلان الإيطالي لكرة القدم سواء بالبقاء مع الفريق أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، نظرا للعجز التاريخي في ميزانية النادي والذي بلغ 146 مليون يورو.



وأوضحت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية الرياضية اليوم الخميس أن ميلان لم يعد أمامه سوى بيع أحد نجومه البارزين لسد جزء من هذا العجز التاريخي في الميزانية وأن اللاعبين الأقرب إلى سوق الانتقالات هما حارس المرمى الشاب جانلويجي دوناروما والمهاجم الإسباني خيسوس فيرنانديز سوسو نظرا لارتفاع قيمة كل منهما بشكل واضح ما يعني أن بيع أي منهما سيضخ مبالغ هائلة لخزينة النادي.

وترغب أندية عدة مثل ليون ومارسيليا الفرنسيين وروما وفيورنتينا الإيطاليين في ضم سوسو بعدما فشلت في هذا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان ميلان رفض عرضا من باريس سان جيرمان الفرنسي لضم دوناروما مقابل 20 مليون يورو إضافة للحصول على اللاعب ألفونس أريولا.

وأشارت الصحيفة إلى أن كلا منهما قد يترك النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكانت تقارير صحفية أشارت أمس الأربعاء إلى أن ميلان ، الذي يعاني من تراجع نتائجه في السنوات الأخيرة ، يعاني من عجز في ميزانيته بلغ 146 مليون يورو مسجلا بهذا أسوأ عجز في تاريخ النادي الذي يمتلك 18 لقبا للدوري الإيطالي وسبعة ألقاب في بطولة دوري أبطال أوروبا.

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وذكرت التقارير أن هذا العجز يأتي بسبب انخفاض الإيرادات من بيع اللاعبين، وكذلك انخفاض الدخل الناتج عن الرعاة وتذاكر المباريات ، فيما كانت الإيرادات الواردة من حقوق البث التليفزيوني هي البند الوحيد الذي حقق فائضا في ميزانية النادي الإيطالي ، بعدما ارتفع من 3ر109 مليون يورو إلى 8ر113 مليون يورو.

وأشارت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية إلى أن عائدات بيع اللاعبين انخفضت من 42 مليون يورو إلى 5ر25 مليون ، ومن الجهات الراعية من 7ر44 مليون يورو إلى 38 مليونا ، كما تراجعت إيرادات بيع التذاكر من 3ر35 مليون يورو إلى 1ر34 مليون.

وكشفت الصحيفة أن أجور العاملين بالنادي ارتفعت إلى 8ر184 مليون يورو بعدما كانت 5ر150 مليون يورو، كما ازدادت المصاريف المتعلقة باللاعبين الذين انضموا للنادي على سبيل الإعارة.

وفيما يتعلق بانتقالات اللاعبين، عانى النادي من عجز بلغت قيمته 2ر103 مليون يورو، حيث تم إنفاق 1ر153 مليون يورو، في حين بلغت الإيرادات 9ر49 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن الميزانية العمومية للنادي كشفت أن شركة (إليوت) الأمريكية للاستثمارات المالكة لميلان دفعت 256 مليون يورو حتى 30 يونيو عام 2019 بالإضافة لإنفاقها 60 مليون يورو خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

يأتي هذا في الوقت الذي ذكر فيه موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي أن نادي ميلان الإيطالي لا ينوي مطلقا التفريط في نجومه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف الموقع أن بيع نجوم الفريق سيتعارض مع أهداف النادي لهذا الموسم، كما أن التراجع عن الاستثمارات الكبيرة التي تم إجرائها العام الماضي وهذا العام لن يعطي أي نتائج.