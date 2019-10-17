أخبار الألعاب الأخرى اليوم الخميس...

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جدة - عمرو شويل نستعرض أهم أخبار الألعاب الأخرى على مدار اليوم الخميس، فيما تخص الألعاب الرياضية المهمشة بعيدا عن كرة القدم.

وأبرز هذه الأخبار:

السلة ينظم بطولة المائة الدولية



أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة عن تنظيم بطولة المائة الدولية 3/3 بمشاركة الـ100 لاعب ولاعبة الأوائل المصنفين في مصر وتقام البطولة يومي الجمعة والسبت 25 و26 أكتوبر الجاري بملاعب ناديي الزهور و الزهور بالتجمع.

ويستهدف الاتحاد من البطولة تحسين مركز مصر فيما يخص اللاعبين والحفاظ علي الترتيب بالنسبة للاعبات، من أجل التواجد بين أفضل 20 منتخب للمشاركة في كأس العالم.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن التصنيف الجديد للمنتخبات والذي يستند للنقاط وفقا للبطولات التي يشارك فيها اللاعبين واللاعبات بنهاية أكتوبر الجاري.

وتتولي رحاب الغنام عضو مجلس الإدارة الإشراف علي لجنة 3/3 بالاتحاد.

انطلاق بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة



انطلقت اليوم الخميس، منافسات بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة في نسختها الخامسة، والمقرر لها خلال الفترة من 17 وحتى 20 أكتوبر الجاري، على صالة 4 بمجمع الصالات المغطاة في إستاد القاهرة.

وتبلغ قيمة الجوائز المالية للبطولة 10 آلاف دولار، ما يمنح البطولة أهمية خاصة لدى اللاعبين المشاركين ويبلغ عددهم 126 لاعبا ولاعبة.

وتشهد البطولة مشاركة 31 دولة و126 لاعبا ولاعبة، وتشارك مصر بـ47 لاعبًا ولاعبة فيما يمثل باقي اللاعبين الـ30 دولة الأخرى.

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وتشارك في البطولة منتخبات "البرتغال - أذربيجان - النمسا - الهند - مالطا - اسكتلندا - أيرلندا - بيرو - مينامار - جنوب أفريقيا - نيجيريا - المغرب - موريشيوس - مالديف - بولندا - التشيك - أندونيسيا - السعودية - الجزائر - تايلاند - إيطاليا - سريلانكا - ويلز - الكونغو الديمقراطية - أستراليا - المكسيك - منغوليا - بلجيكا - الأردن - إنجلترا، إضافة إلى مصر البلد المنظم".

رئيس الزمالك يشارك لاعبو اليد الاحتفال



فاجأ رئيس الزمالك، نجوم فريق كرة اليد بالنادي، الحاصلين على بطولة أفريقيا، بحضوره إلى ستوديو برنامج "الزمالك اليوم"، أثناء استضافتهم بالبرنامج لمشاركتهم الاحتفال.

كان خالد الغندور، مقدم برنامج "الزمالك اليوم"، الذي يذاع على قناة "الحدث اليوم"قد استضاف نجوم فريق كرة اليد بنادي الزمالك، احتفالًا بحصولهم على بطولة أفريقيا.

ونجح الزمالك في التتويج باللقب الـ12 من بطولة أفريقيا لكرة اليد، بعد التغلب على نادي سبورتنج في المباراة النهائية بنتيجة 32-31.

لاعبة المصارعة ترفض سحب عينة جديدة للمنشطات



رفضت هالة وائل إمبابى لاعبة منتخب المصارعة، و التى تم إيقافها بسبب إيجابية العينة الخاصة بها ، و التى تم سحبها خلال مشاركتها فى بطولة العالم التى أقيمت بأستونيا الشهر الماضى ، تحليل عينة ثانية .

أرسل اتحاد المصارعة برئاسة عصام نوار خطابا إلى نادى اللاعبة ـ يخطرهم أن المادة التى تم إيقافها بسببها عبارة عن مادة مضرة للبول ، ومن حق اللاعبة ان تطلب تحليل عينة ثانية لإثبات صحة موقفها .

من جانبها قالت اللاعبة فى تصريحات خاصة أنها لن تطلب تحليل عينة ثانية لان النتيجة ستكون مثل الاولى دون تغيير ، فليس هناك داعى قائلة" ملهاش لازمة " وإذا حدث تغيير سيكون الأمل ضعيف .

كانت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات قد قررت إيقاف هالة وائل إمبابى لاعبة منتخب المصارعة بعد ثبوت إيجابية العينة التى تم سحبها منها خلال مشاركتها فى بطولة العالم بأستونيا .