شكرا لقرائتكم محمد الشناوى مطلوب فى مانشستر يونايتد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية انجليزية، أن محمد الشناوى حارس منتخب مصر والنادى الأهلى، دخل دائرة اهتمامات نادى مانشستر يونايتد الإنجليزى تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ذكرت صحيفة "برمنجهام ميل"، أن محمد الشناوى الذى كان مرشحاً للانتقال لصفوف أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الثنائى المصرى محمود تريزيجيه وأحمد المحمدى خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة بات محل اهتمام نادى مانشستر يونايتد.

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وأضافت الصحيفة أن هناك مفاوضات جارية حالياً لانتقال محمد الشناوى إلى مانشستر يونايتد لتدعيم مركز حراسة المرمى، فى ظل إصابة الحارس الاسبانى ديفيد دى خيا، وتواجد حارس مرمى واحد فقط وهو سيرجيو روميرو.

ويعانى مانشستر يونايتد هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 9 نقاط بفارق 15 نقطة عن ليفربول صاحب الصدارة، وهو الرصيد الأقل لفريق "الشياطين الحمر" فى المسابقة، منذ 30 عاماً وبالتحديد منذ موسم 1989 - 1990، وأنهى هذا الموسم فى المركز الثالث عشر.

وعلى الرغم من البداية الرائعة لفريق مانشستر يونايتد هذا الموسم بالفوز على تشيلسى برباعية نظيفة بملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الأولى، إلا أن أداء ونتائج الفريق تراجعا بشكل كبير مع توالى المباريات.