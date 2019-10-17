شكرا لقرائتكم لاعبة المصارعة ترفض سحب عينة جديدة لمنشطات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
من جانبها قالت اللاعبة فى تصريحات خاصة أنها لن تطلب تحليل عينة ثانية لان النتيجة ستكون مثل الاولى دون تغيير ، فليس هناك داعى قائلة" ملهاش لازمة " وإذا حدث تغيير سيكون الأمل ضعيف .
كانت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات قد قررت إيقاف هالة وائل إمبابى لاعبة منتخب المصارعة بعد ثبوت إيجابية العينة التى تم سحبها منها خلال مشاركتها فى بطولة العالم بأستونيا .
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