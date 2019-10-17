شكرا لقرائتكم لاعبة المصارعة ترفض سحب عينة جديدة لمنشطات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ترفض هالة وائل إمبابى لاعبة منتخب المصارعة، التى تم إيقافها بسبب إيجابية العينة الخاصة بها ، حيث تم سحبها خلال مشاركتها فى بطولة العالم التى أقيمت بأستونيا الشهر الماضى ، تحليل عينة ثانية .

أرسل اتحاد المصارعة برئاسة عصام نوار خطابا إلى نادى اللاعبة ـ يخطرهم أن المادة التى تم إيقافها بسببها عبارة عن مادة مضرة للبول ، ومن حق اللاعبة ان تطلب تحليل عينة ثانية لإثبات صحة موقفها .

Advertisements

من جانبها قالت اللاعبة فى تصريحات خاصة أنها لن تطلب تحليل عينة ثانية لان النتيجة ستكون مثل الاولى دون تغيير ، فليس هناك داعى قائلة" ملهاش لازمة " وإذا حدث تغيير سيكون الأمل ضعيف .

كانت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات قد قررت إيقاف هالة وائل إمبابى لاعبة منتخب المصارعة بعد ثبوت إيجابية العينة التى تم سحبها منها خلال مشاركتها فى بطولة العالم بأستونيا .