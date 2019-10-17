شكرا لقرائتكم الجونة يهاجم إف سى مصر بأحمد ريان وتشيامابادي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الجهاز الفنى لنادى الجونة بقيادة الصربى نيبوشا المدير الفنى، التشكيل الذى يخوض به مباراة اليوم أمام إف سى مصر فى إطار مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدورى الممتاز فى اللقاء الذى يقام على ستاد الكلية الحربية.

وجاء التشكيل الأساسى كالتالى: محمود الغرباوى، عمرو سعداوى، محمد نجيب، لؤى وائل، باسم على، أكرم توفيق، محمد محسن ليلة، إسلام محارب، عمرو بركات، أحمد ريان، آلان تشيامابادي. ويجلس على مقاعد البدلاء: عمر رضوان، سيرج أكا، محمد ناجى «جدو»، محمود الجزار، والتر بواليا، خالد صبحي.

ويحتل نادى مصر المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد نقطتين بعد أن لعب 3 مباريات تعادل فى لقاءين وخسر مباراة وسجل هدف وتلقت شباكه أربعة أهداف بينما يحتل الجونة المركز الثانى عشر برصيد 3 نقاط بعد أن لعب 3 مواجهات فاز فى لقاء وخسر مباراتين وسجل هدف وتلقت شباكه هدفين .