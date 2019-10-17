شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يتواصل مع الزمالك والمقاولون لاحتواء أزمة إقامة اللقاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل مسئولو اتحاد الكرة، مع ناديى الزمالك والمقاولون العرب خلال الساعات الماضية، من أجل حل أزمة إقامة مباراة الفريقين فى الدورى بعد غد السبت.

وأوضح مصدر باتحاد الكرة أن هناك مرونة من جانب نادى المقاولون لإقامة المباراة، بعد توضيح سبب تبديل مباراة المقاولون أمام أسوان بمواجهة الزمالك بعد غد السبت، وهو إنقاذ جدول الدورى خاصة وأن مباراة الزمالك والمقاولون فى الأسبوع الخامس كان سيتم تأجيلها بسبب مباراة الأبيض مع جينراسيون فوت السنغالى فى إياب دور الـ32 بدورى الأبطال.

تابع المصدر :" لو لا قدر الله خرج الزمالك من دورى الأبطال وتحول إلى الكونفدرالية، سيلعب مباراتى الملحق يومى 27 أكتوبر و3 نوفمبر ما يستدعى تأجيلات أخرى فى الجدول، وهو ما يربك الجدول ويسبب تأجيل أكثر من مباراة".

أوضح أن اتحاد الكرة يتفهم موقف المقاولون العرب بأنه كان يجب التواصل معهم قبل اعلان القرار، مضيفا:" نحترم المقاولون والزمالك بالطبع وكان يجب التواصل معهم وهو ما سيتم مراعاته فى مثل هذه الظروف مستقبلا"، لافتا إلى أن أزمة مباراة القمة وبحث اتحاد الكرة عن مخرج للازمة حال دون التواصل مع مسئولى الناديين قبل اعلان القرار.