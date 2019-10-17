شكرا لقرائتكم الكاف يتسبب فى مأزق لاتحاد الكرة بسبب المنتخبات .. أعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسبب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم – كاف – فى مأزق لاتحاد الكرة بعد إعلان يوم 14 نوفمبر المقبل موعداً لمباراة منتخب مصر الأول أمام كينيا فى الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 التى تستضيفها الكاميرون.

تعود الأزمة بسبب إرتباط منتخب مصر الأوليمبي بمباراته أمام الكاميرون يوم 14 أيضاً فى الجولة الثالثة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر و المؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020 ، وهو نفس موعد مباراة المنتخب الأول أمام كينيا مما يتسبب فى تشتت للجماهير فى متابعة المباراتين.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن المنتخب الأول بقيادة حسام البدري طلب إقامة مباراة كينيا يوم 13 نوفمبر بدلاً من 14 ولكن الكاف رفض هذا الأمر، ويدرس مسئولو الجبلاية الأمر للوصول لأفضل الحلول.