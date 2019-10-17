الأهلي يدرس قرار الدخول بودية بعد قرار تأجيل القمة

يواصل الأهلي تدريباته اليومية على ملعبه بالتتش، على الرغم من انه تم تأجيل مباراة القمة بينه ويبن الزمالك والتي كان من المقرر لها بعد غد السبت، والتي تم تأجيلها لدواعي أمنية، وقد أدي قرار التأجيل إلى إرباك حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الجونة يوم 23 أكتوبر الجاري في البحر الأحمر، كما يدرس حاليا قرار خوض ودية خلال اليومين المقبلين قبل السفر للجونة مُستغلاً قرار تأجيل القمة، حيث يدخل الأهلي لقاءاته القادمة باستعادة عمرو السولية بعد تماثله للشفاء للتام من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا، والتي كانت عبارة عن جزع بالرباط الخارجي للقدم.