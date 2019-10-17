شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل ينجح الأهلى فى شراء رمضان صبحى نهائيا من هيدرسفيلد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد المستوى الجيد الذى قدمه رمضان صبحى لاعب الأهلى مع الفريق خلال الفترة الماضية وأصبح رمضان أحد أهم نجوم القلعة الحمراء، تساءل ملايين الأهلاوية: هل ينجح مسئولو القلعة الحمراء فى شراء اللاعب نهائياً بعد انتهاء إعارته من هيدرسفيلد الإنجليزى بنهاية الموسم الجاري؟.

فى التقرير التالى نطرح السؤال السابق وغيره من التساؤلات التى تفرض نفسها بشأن مستقبل اللاعب وإلى التفاصيل:

س: ما هو تقييم الجهاز الفنى والخبراء لرمضان صبحى مع الأهلى هذا الموسم؟

ج: مستوى رمضان صبحى رائع ويُعد أحد أهم نجوم الفريق بل والدورى المصرى، فقد سجل ثلاثة أهداف فى الدورى من أصل ثلاث مباريات خاضها الفريق فى البطولة المحلية حتى الآن، وهو مُعدل جيد، بجانب مشاركته المؤثرة مع زملائه فى التتويج ببطولة السوبر المحلى بالفوز على الزمالك وكذلك الصعود لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

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س: هل فكّر الجهاز الفنى فى الاحتفاظ برمضان صبحى نهائياً مع الفريق؟

ج: ربما لم يتم طرح هذا الأمر بشكل رسمى، لكن الجميع فى الأهلى لديه قناعة تامة بأن بقاء رمضان صبحى مع الفريق أمر مطلوب ومهم لما يُمثله اللاعب من إضافة قوية للمارد الأحمر ، محلياً أفريقياً، حيث إنه صاحب قدرات فنية عالية لا يختلف عليها أحد.

س: ماذا عن شروط هيدرسفيلد الإنجليزى لبيع رمضان صبحى؟

ج: التفاوض ليس رسمياً حتى الآن، فالأهلى لا يعرف طلبات النادى الإنجليزى للاستغناء عن رمضان صبحى بشكل نهائى بدلاً من نظام الإعارة الذى رحل به اللاعب للأهلى الصيف الماضى.

س: كم تكلّف الأهلى لاستعارة رمضان صبحى موسماً؟

ج: رمضان انتقل للأهلى الصيف الماضى لمدة موسم مقابل مليون و600 ألف يورو ، فيما سبق وتعاقد مع اللاعب لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة أيضاً فى يناير الماضى مقابل 800 ألف يورو.