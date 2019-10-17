شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. هل يجد المنتخب ضالته فى نجوم الأولمبى لحل أزمة المهاجم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى منتخب مصر من نقص فى مركز رأس الحربة، وهو ما يدفعه لعدم الاستقرار على رأس حربة بعينه يقود المنتخب فى ظل تباين مستوى غالبية اللاعبين المحليين الذين يجيدون فى هذا المركز أو ابتعاد البعض الآخر عن المشاركة لاعتماد مدربى فرقهم على اللاعبين الأجانب فى قيادة الهجوم، وهو ما يؤثر سلبا على مستوى واستمرارية مشاركة عدد من اللاعبين.

ويواصل الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري بحثه الدؤوب من أجل إيجاد ضالته فى حل أزمة العقم الهجومى ونقص المهاجمين، خاصة فى ظل إصابة مروان محسن مهاجم الفراعنة الأساسى، وابتعاد أحمد على عن المشاركة فى صفوف بيراميدز، وفشل عمر السعيد فى فرض نفسه على تشكيلة الزمالك الأساسية، وكذلك عدم استقرار مستوى عمرو مرعى وحسام حسن، اللذين يتأرجح مستواهما بين التألق أحيانا والتراجع أحياناً أخرى.

وبعد بحث متواصل من جهاز المنتخب الوطنى استقر الرأى على الاستعانة بكنوز المنتخب الأولمبى لحل أزمة رأس الحربة التى يعانى منها المنتخب الأول.

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