سوبر كورة.. اتحاد الكرة يتواصل مع الزمالك والمقاولون لإقامة اللقاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل مسئولو اتحاد الكرة مع ناديى الزمالك والمقاولون العرب خلال الساعات الماضية لحل أزمة إقامة مباراة الفريقين فى الدورى بعد غد السبت. وأوضح مصدر باتحاد الكرة أن هناك مرونة من جانب نادى المقاولون لإقامة المباراة، بعد توضيح سبب تبديل مباراة المقاولون أمام أسوان بمواجهة الزمالك بعد غد السبت، وهو إنقاذ جدول الدورى، خاصة أن مباراة الزمالك والمقاولون فى الأسبوع الخامس كان سيتم تأجيلها بسبب مباراة الأبيض مع جينراسيون فوت السنغالى فى إياب دور الـ32 بدورى الأبطال. Advertisements للتفاصيل اضغط هنا

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