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نيبوشا يعلن تشكيل الجونة فى مواجهة إف سى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفني لنادى الجونة، بقيادة الصربى نيبوشا، التشكيل الذى يخوض به مباراة اليوم أمام إف سي مصر في إطار مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز فى اللقاء الذى يقام على استاد الكلية الحربية.

وضم تشكيل الجونة كلا من: محمود الغرباوي، عمرو سعداوي، محمد نجيب، لؤى وائل، باسم على، أكرم توفيق، محمد محسن ليلة، إسلام محارب، عمرو بركات، أحمد ريان، آلان تشيامابادي. ويجلس على مقاعد البدلاء: عمر رضوان، سيرج أكا، محمد ناجي «جدو»، محمود الجزار، والتر بواليا، وخالد صبحى.

ويحتل نادى مصر المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين بعدما لعب 3 مباريات تعادل فى لقاءين وخسر مباراة وسجل هدفا وتلقت شباكه أربعة أهداف، بينما يحتل الجونة المركز الثانى عشر برصيد 3 نقاط بعد أن لعب 3 مواجهات فاز فى لقاء وخسر مباراتين وسجل هدف وتلقت شباكه هدفين .

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