شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي 2002 يهزم شباب العمال 23 / صفر فى افتتاح بطولة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق الأهلى مواليد 2002 على نظيره شباب العمال ضمن الجولة الأولى فى بطولة منطقة القاهرة بنتيجة 23-0 على ملعب الأهلى بمدينة نصر ظهر اليوم الخميس.

وسجل الأهداف، كل من: أحمد سيد غريب (٧ أهداف)، وعلى عمرو (٥ أهداف)، ومحمد هشام (٣ أهداف)، ومحمد خالد (هدفان)، وأحمد عربى (هدفان)، ومازن هانى (هدفين)، وأحمد سيد عبد النبى وهادى عمارة بهدف واحد لكل منهما.

وكان فريق الأهلى مواليد ٢٠٠٢ قد خاض عدة مباريات ودية فى فترة الإعداد، حقق خلالها نتائج مميزة من بينها الفوز على فريق أكاديمية «ناشئين مصر» ٨ – صفر، وعلى فريق التعاون ٦ – ١، ونجح الجهاز الفنى فى تجهيز اللاعبين بشكل جيد قبل انطلاق المباريات الرسمية.

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ويقع الأهلى فى المجموعة الثالثة والتى تضم إلى جانبه فرق حدائق حلوان والتجارة العانى والنوبى وشباب العمال، بالإضافة إلى باب الشعرية والزهور ومركز شباب زينهم ومركز شباب عين الصيرة واتحاد الشرطة وفريق شبرا.

وتقام هذه المرحلة بنظام دورى من دور واحد، ثم يتأهل أول كل مجموعة للمشاركة فى بطولة القطاعات على مستوى الجمهورية.

ويضم الجهاز الفنى لفريق الناشئين مواليد ٢٠٠٢ ياسر محمدين مديراً فنياً، ومحمد سمارة مدرباً عاماً، وفتوح محمد مدرباً لحراس المرمى، وعماد أنور المدير الإدارى للفريق، ومحمود عبد العليم طبيب الفريق، وطه محمد عبد الرحيم أخصائى التأهيل البدني، وعبد الحميد حسين المدلك.