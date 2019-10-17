شكرا لقرائتكم خبر عن كيف علق فايلر على تأجيل قمة الأهلى والزمالك فى جلسة الخطيب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم حالة الغضب التى انتابت السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى بسبب تأجيل مباراة الزمالك، التى كان مُقرر لها السبت المقبل فى الدورى، إلا أنه عاد وأبدى تفهمه الواضح لدواعى التأجيل خلال جلسته أمس مع محمود الخطيب رئيس الأهلى.

كان اتحاد الكرة قد أعلن تأجيل مباراة الأهلى والزمالك التى كان مُقرراً لها بعد غد السبت، فى الجولة الرابعة لبطولة الدورى الممتاز لدواع أمنية.

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وعقد الخطيب أمس جلسة مع فايلر وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة لمتابعة تداعيات قرار التأجيل ورغم أن المدير الفنى كان مُستاءً من قرار التأجيل، حيث أكد أن فريقه جاهز لخوض المباراة، كما أنه يسير وفق خطط مُحددة للمباريات لكنه في النهاية التزم بقرار التأجيل.

وخلال الجلسة أبدى المدير الفنى تفهمه للظروف التى تسببت فى تأجيل المباراة، خاصة أن هذا قد يحدث فى أى بلد فى العالم، مؤكداً أنه يُقدر مثل هذه الظروف وسيعمل عل تجهيز الفريق للارتباطات المقبلة بعد تأجيل القمة.

وبعد تأجيل القمة سيلعب الأهلى مع الجونة بملعب الأخيرة الأربعاء بعد المقبل.