شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كرة السلة ينظم بطولة المائة الدولية لفرق 3/3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد المصرى لكرة السلة، برئاسة مجدى أبو فريخة، تنظيم بطولة المائة الدولية 3/3 بمشاركة الـ100 لاعب ولاعبة الأوائل المصنفين فى مصر، وتقام البطولة يومى الجمعة والسبت 25 و26 أكتوبر الجارى بملاعب ناديي الزهور والزهور بالتجمع.

ويستهدف الاتحاد من البطولة تحسين مركز مصر، فيما يخص اللاعبين والحفاظ على الترتيب بالنسبة للاعبات، من أجل التواجد بين أفضل 20 منتخب للمشاركة في كأس العالم.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن التصنيف الجديد للمنتخبات والذي يستند للنقاط وفقا للبطولات التي يشارك فيها اللاعبين واللاعبات بنهاية أكتوبر الجاري.

وتتولي رحاب الغنام عضو مجلس الإدارة الإشراف علي لجنة 3/3 بالاتحاد.