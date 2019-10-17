شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف تفاصيل عقد طارق حامد الجديد بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى مسئولو الزمالك من الاتفاق مع طارق حامد، لاعب وسط الفريق الفريق، حول تفاصيل العقد الجديد للاعب بعد الجلسة التى جمعته مع مرتضى منصور رئيس النادى فى حضور إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادى وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادى، بجانب أحمد يحيى وكيل أعمال اللاعب.

وشهدت الجلسة التى جمعت مرتضى منصور مع طارق حامد التأكيد حول عدم استخدام مواقع التواصل الاجتماعى مجدداً بعد "الاستورى" الذى نشره اللاعب خلال تواجده مع المنتخب الوطنى فى ودية بوتسوانا والذى أثار جدلاً كبيراً، قبل أن يكشف طارق حامد أنه لا علاقة لما نشره بالزمالك وهو ما شدد رئيس الزمالك على اللاعب بعدم تكرار ذلك الأمر، خاصة أنه قرر فرض عقوبة مشددة على أى لاعب بالفريق يستخدم مواقع التواصل الاجتماعى.

وطلب مرتضى منصور من طارق حامد الاتفاق مع أمير مرتضى المشرف على الكرة حول كافة تفاصيل عقده الجديد لتوقيعه، بعدما وعد رئيس الزمالك اللاعب بتعديل عقده تقديراً لمجهوداته مع الفريق ورفضه عروضا خارجية من أجل الاستمرار فى قلعة ميت عقبة.

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