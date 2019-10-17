شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة وإف سى مصر يتصدران اللعب النظيف فى 3 جولات بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق بعد قليل منافسات الجولة الرابعة بالدورى الممتاز للموسم المحلى 2019 / 2020 بإقامة 4 مواجهات قوية تجمع كلا من نادى مصر مع الجونة فى الثالثة عصرا، والمصرى ومصر المقاصة فى الخامسة والنصف، وفى نفس التوقيت إنبى مع الإنتاج الحربى، بينما يلتقى بيراميدز وسموحة فى الثامنة مساءً .

وشهدت الجولات الثلاث الماضية تصدر سموحة ونادى مصر مشهد اللعب النظيف فى ظل عدم تلقى لاعبى الفريقين أى كروت حمراء أو صفراء .

و لم يحصل الأهلى على أى كروت حمراء بينما تلقى 3 كروت صفراء، فيما حصل بيراميدز على كارت أحمر و5 إنذارات، وحصل المقاولون العرب على 4 إنذارات و لم يحصل على أى طرد حتى الآن .

Advertisements

أما الزمالك فيمتلك 8 إنذارات وكارت أحمر وحيد كان من نصيب طارق حامد،فيما حصل الاتحاد السكندرى على طرد و 4 إنذارات و الإسماعيلى على طرد و 7 إنذارات .

وحصل المصرى على طرد وحيد و 6 إنذارات، أما طنطا فلم يحصل على أى كروت حمراء مقابل 5 إنذارات، ومثله حرس الحدود .

فيما حصل فريق مصر المقاصة على 7إنذارات و لم يحصل على أى كروت حمراء، أما الجونة فحصل على 10 إنذارات والإنتاج الحربى على 5 إنذارات، و طلائع الجيش على كارت أحمر و 14 إنذارات .

أما فريقا وادى دجلة وإنبى فحصل كل منهما على إنذارين فقط، بينما حصل أسوان على 4 إنذارات.