شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة في اليونايتد قبل الكلاسيكو الانجليزي والان مع التفاصيل

تلقي النادي الانجليزي اخبار صادمة هذا الاسبوع بعد تجديد اصابة نجمه الفرنسي بول بوجبا وحارسه الاسباني دي خيا قبل مواجهة ليفربول في البريميليج

وتعرض بوجبا لاصابة في الكاحل في يوليو الماضي وتجددت الاصابة للاعب في المران قبل مواجهة ليفربول، الأمر الذي أبعده عن المواجهة

وكانت الصدمة الاكبر اصابة حارسه المتألق والذي كان افضل لاعب في صفوف الفريق في الموسم الماضي دي خيا اثناء مباراته مع منتخب بلاده الاسباني مع نظيره السويدي وهو اللقاء الذي انتهي ١-١ في تصفيات كأس اوروبا ٢٠٢٠

يذكر ان هذه المباراة قد تكون الاخيرة للمدرب النرويجي اولي جونار سولشاير بعد النتائج المخيبة للأمال فهزيمة اليونايتد تعني الإقالة للنرويجي .