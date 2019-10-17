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برشلونة يؤكد عدم خوض لقاء الكلاسيكو في البرنابيو

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أكد نادي برشلونة الإسباني عدم خوض لقاء الكلاسيكو مع فريق ، في ملعب سانتياجو برنابيو، مشيراً إلى الموافقة على قرار تأجيل اللقاء.

وكان من المقرر إقامة لقاء الكلاسيكو يوم السادس والعشرين من أكتوبر الجاري على ملعب الكامب نو، لكن من الممكن تأجيل اللقاء بسبب الأزمة السياسية التي تحدث في إقليم كتالونيا.

وكانت رابطة الإتحاد الإسباني لكرة القدم قد إقترحت تغيير ملعب مباراة الكلاسيكو، ونقلة لملعب سانتياجو برنابيو.

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وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن إداراة البلوجرانا ردت رسميًا على مطالبات لجنة المسابقات بالليجا ورفض تغيير ملعب المباراة.

وأكملت الصحيفة المذكورة أعلاة، أن إدارة البارسا قد إقترحت بتأجيل اللقاء إلى يوم 18 ديسمبر المقبل.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول الممتاز برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثاني برصيد 16 نقطة.

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