شكرا لقرائتكم خبر عن عودة القوة الضاربة.. مفاجأت بالجملة لجماهير العالمي والان مع التفاصيل

يلتقى فريق النصر السعودي نظيره الرائد السبت المقبل ضمن إطار منافسات الجولة السابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين،. ومن المنتظر أن يعتمد البرتغالي فيتوريا على كل الخيارات المتاحة لديه لاستكمال القوة الضاربة بعد تعافي نجوم الفريق من الإصابة.

تعافي المغربي عبد الرزاق حمدالله

وتمثلت القوة الضربة لفريق النصر السعودي في تعافي مهاجم الفريق الهداف حيث شارك المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في تدريبات الأمس بعد غيابه عن تمرين الثلاثاء بسبب الأنفلونزا التي تعرض لها في اليومين الماضيين، وأكد الجهاز الطبي قدرة حمدالله على المشاركة في مواجهة الرائد بعد تحسن حالته الصحية.

نور الدين امرابط

و تتوالى المفاجأت السارة لجماهير النصر السعودي حيث أعلن الجهاز الإداري للفريق انضمام المغربي نور الدين امرابط بعد أن أنهى مشاركته مع المنتخب المغربي في المواجهات الدولية الودية، حيث نجح امرابط في تسجيل هدفي منتخب بلاده أمام الجابون في المواجهة التي خسرها أسود الأطلسي بنتيجة 2-3.

ومن المنتظر أن ينتظم نور الدين أمرابط في التدريبات الجماعية مع ناديه اليوم الخميس حيث سيكون متاحاً ضمن خيارات فيتوريا للقاء الرائد يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

عودة يحيي الشهري

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وفى سياق متصل أعلن الجهاز الطبي لفريق النصر جاهزية يحيى الشهري للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة ليصبح اللعب ضمن خيارات البرتغالي فيتوريا المدير الفني للفريق.

عودة خماسي النصر الدولي

ومن جانب آخر، ينضم لتدريبات الفريق خماسي النصر الدوليين اليوم الخميس بعد الانتهاء من المشاركة مع منتخباتهم حيث شارك مع المنتخب السعودي كلا من : عبدالله مادو، عبدالرحمن الدوسري، عبدالله الخيبري، يحي الشهري، فراس البريكان وشارك مع المنتخب النيجيري مهاجم الفريق أحمد موسى.

النصر يعلن عودة النيجيري أحمد موسى

وفي إطار متصل أعلن النصر في بيان رسمي الثلاثاء الماضي، بدء النيجيري أحمد موسى، جناح الفريق الأول لكرة القدم، برنامجه اللياقي والتأهيلي بعد شفائه من الإصابة، وذلك قبل أن يدخل في التدريبات الجماعية.

وبدأ النيجيري أحمد موسى لاعب النصر الأول لكرة القدم برنامجه اللياقي والتأهيلي، تمهيداً للمشاركة مع زملائه اللاعبين في التدريبات الجماعية بعد التعافي من الإصابة التي تعرض لها قبل 45 يوماً.

ويعمل الجهاز الفني للنصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا على تجهيز موسى قبل مواجهة الهلال في الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المؤكد غياب موسى عن لقاء الرائد، حيث يتم إعداده للقاء الديربي أمام الهلال الأسبوع المقبل ليزيد من قوة الفريق في ديربي الدوري السعودي.