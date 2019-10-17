شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الجانرز يرد على أنباء اقترابه من الرحيل عن الفريق والان مع التفاصيل
تحدث الألماني مسعود أوزيل نجم فريق أرسنال الإنجليزي، عن أنباء اقترابه من الرحيل عن صفوف الجانرز في في الميريكاتو الشتوي المقبل، خلال تصريحات لصحيفة "The Atheltic" البريطانية.
ابتعاد أوزيل عن المشاركة الفترة الماضية
يعيش الدولي الألماني فترات غير جيدة مع أرسنال هذا الموسم بسبب قلة المشاركة مع الفريق، وخصوصا استبعادة من قبل أوناي إيمري المدير الفني للفريق، في أخر ثلاث مباريات في بطولتي الدوري والدوري الأوروبي.
وأكد أوزيل أن لديه عقد مع أرسنال حتى عام 2021، وأنا لم أكن أرغب في البقاء فقط لمدة عام أو عامين، أرديد أن يكون مستقبلي مرتبط بالجانرز.
وواصل:"أقدم كل شئ للفريق، ومن الممكن أن تمر بأوقات صعبة مع الفريق، وسأستمر حتى نهاية عقدي مع الفريق ولن أرحل".
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