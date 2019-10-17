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ميسي يشيد بأداء مدافع الريدز ويتحدث عن مميزاته

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تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد نادي الإسباني، خلال إستضافته في صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن مميزات مدافع نادي الهولندي فيرجل فان دايك.

ليفربول يقصي برشلونة من دوري الأبطال

وواجه ميسي المدافع الهولندي الموسم الماضي خلال مناسبتين في بطولة ، عندما نجح ليفربول من إقصاء برشلونة من البطولة بنتيجة 4/ 3 بمجموع مبارتي نصف نهائي المسابقة، رغم فوز البارسا ذهابًا بثلاثية نظيفة.

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ميسي وفان دايك يتقاسمان جائزة الأفضل

وتوج ليونيل ميسي بجائزة The Best لأفضل لاعب في العالم على حساب فان دايك وكريستيانو رونالدو، بينما توج فان دايك بجائزة الأفضل في أوروبا متفوقاً على النجم البرتغالي والبرغوث الأرجنتيني

وأكد ميسي أن فيرجل فان دايك، مدافع جيد للغاية ويعرف جيداً كيف ومتي يتدخل على المهاجم لإستخلاص الكرة بالشكل المطلوب.

وواصل:"هو مدافع صلب وقوي جداً، ويمتاز بالسرعة المطلوبة، وكذلك يساعد فريقة في تسجيل الأهداف".

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