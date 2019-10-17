شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير.. تؤكد حفاظ يوفينتوس الإيطالي على لاعبيه تجنباً للرحيل والان مع التفاصيل

نشرت بعض الصحف الإيطالية تقارير عن رغبة نادى اليوفينتوس الايطالى في التجديد لتشيزني لاعب الفريق والعمل على ذلك في ضوء خطة النادي في الحفاظ على كافة لاعبيه وعدم فتح المجال لرحيل أي منهم بسبب شدة المنافسة في الموسم الحالي بالكالتشيو ودوري الأبطال .

وفى سياق متصل رفض اليوفينتوس التفريط في روجاني الصيف الماضي بالرغم من اهتمام روما بالتعاقد معه لكنه مع بقائه لم يشارك تحت قيادة ساري في أي من مباريات هذا الموسم مما قد يدفعه للتفكير في الرحيل عن النادي الفترة المقبلة خاصة وأنه لازال تحت رادار نادي العاصمة الإيطالية .

ونشرت صحيفة كالشيو ميركاتو الإيطالية، أن ماركو بياتسا، لاعب نادي يوفنتوس والمنتخب الكرواتي سيعود من الإصابة في يناير المقبل، مُشيرةً إلى أن هناك العديد من الأندية التي ترغب في ضمه، على رأسهم أندية بولونيا وكالياري وجنوى وسامبدوريا .

ويأتى السيدة العجوز فى صدارة ترتيب جدول الدورى الايطالى الممتاز برصيد 19 نقطة نتيجة 7 إنتصارات وتعادل وحيد، أحرز 17 هدفاً وسجلت فى شباكه 7 أهداف محصلة 8 مواجهات بالدورى.