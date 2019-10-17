شكرا لقرائتكم خبر عن روبيرتسون يتحدث عن مباراة مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

تحدث آندرو روبيرتسون مدافع نادي ليفربول الإنجليزي، خلال تصريحات للموقع الرسمي للريدز، عن مباراة مانشستر يونايتد في الجولة القادمة من البريميرليج.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

ويحل ليفربول ضيفًا على مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستقام على ملعب أولد ترافورد.

وقال روبيرتسون، عن مباراة مانشستر يونايتد، أنها مباراة تاريخية بالنسبة لنا، بسبب المعارك الكبيرة التي تحدث بين الفريقين على مدار الأعوام السابقة، ونتطلع دائما لتحقيق الفوز.

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وأكمل مدافع الريدز:"ملعب أولد ترافورد ملعب تاريخي والأجواء هناك رائعة جداً، لكنني أفضل ملعب أنفيلد، بسبب الأجواء الجيدة هناك".

وواصل:"مانشستر يونايتد بدأو بداية غير جيدة هذا الموسم، ولكني أعتقد أنهم سيقدمون مباراة مختلفة أمامنا، ولكننا لن نعطيهم ذلك".

واختتم حديثة قائلا:" جميع اللاعبين متحمسون جداً للقاء، والجميع على أتم الأستعداد، ونسعى دائماً لتحقيق النجاح".

ترتيب الريدز واليونايتد في جدول المسابقة

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز بالعلامة الكاملة برصيد 24 نقطة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط.