الامارات | بالفيديو: ضربة قاضية تودي بحياة ملاكم أميركي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: ضربة قاضية تودي بحياة ملاكم أميركي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي الملاكم الأميركي باتريك داي (27 عاماً) في مدينة شيكاغو، متأثراً بإصابة في الرأس، جراء خسارته بالضربة القاضية في الجولة العاشرة أمام منافسه تشارلز كونويل في النزال الذي جمعهما مساء السبت الماضي ضمن فئة وزن المتوسط.

ودخل داي في غيبوبة لمدة أربعة أيام بعد تعرضه للهزيمة بالضربة القاضية في نزال يوم السبت، وعلى الرغم من خضوعه لجراحة عاجلة في المخ، فشل الأطباء في إنقاذه.

وقال لو ديبيلا المروج الخاص بمباريات الملاكم الأميركي "داي" وفي تصريحات لشبكات التلفزة العالمية، إن: "باتريك فارق الحياة بعد أربعة أيام من تلقيه لإصابة دماغية خلال نزال يوم السبت".

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وأضاف: "كان داي محطاً بعائلته وأصدقائه المقربين، وبالنيابة عن عائلة باتريك وفريقه وكل المقربين منه نحن ممتنون لصلواتكم ومساندكم وحبكم لباتريك الذي كان واضحاً منذ تعرضه للإصابة".

وأكد لو ديبيلا أنه من الصعب للغاية شرح أو تبرير مخاطر الملاكمة في مثل هذا الوقت، وأنه لن يقوم بإصدار أية تصريحات.

ويذكر أن الأميركي داي احترف الملاكمة في العام 2013، وأصبح من أبرز المنافسين على وزن الوسط، ونال لقب مجلس الملاكمة العالمية للأميركيتين في 2017، والذي أتبع بنيله لقب الاتحاد الدولي للملاكمة في 2019.