شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يرفض نقل الكلاسيكو من «كامب نو» ويرحب بالتأجيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض نادي برشلونة، طلب رابطة الدوري الإسباني «لا ليجا»، بتغيير ملعب مباراة الكلاسيكو من كامب نو ببرشلونة إلى سانتياجو برنابيو بمدريد، على خلفية المظاهرات والاحتجاجات القائمة في كتالونيا.

وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، يطالب برشلونة بخوض المباراة على كامب نو، ويرفض تمامًا فكرة تغيير الملعب، ويرى إمكانية تأجيل المباراة في حال وجود دواع أمنية تمنع إجراء المباراة في برشلونة، مع استمرار جدول المسابقة، الذي أعلن عنه في يوليو الماضي، دون تغيير.