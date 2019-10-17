شكرا لقرائتكم خبر عن «دونجا»: فوز الإسماعيلي على الحدود دفعة قوية قبل مواجهة الجزيرة الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمود عبدالعاطي «دونجا» لاعب ارتكاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أنه لابديل عن الانتصار في مواجهة فريق حرس الحدود من أجل استمرار التقدم بجدول ترتيب الفريق بمسابقة الدوري.

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ويستضيف الإسماعيلي منافسه حرس الحدود يوم الجمعة المقبل، باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وأضاف «دونجا» في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «الانتصار على الفريق العسكري والذي يعد فريقا ليس هينا على الإطلاق سيمنحنا دفعة قوية، قبل مواجهة الجزيرة الإماراتي في ذهاب ثمن النهائي ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال».

واختتم: «أتطلع للمساهمة في قيادة فريقي لتحقيق مزيد من الانتصارات وإعادته لوضعه الطبيعة بين أندية القمة ينافس دائما على الألقاب».