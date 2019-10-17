«دونجا»: فوز الإسماعيلي على الحدود دفعة قوية قبل مواجهة الجزيرة الإماراتي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمود عبدالعاطي «دونجا» لاعب ارتكاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أنه لابديل عن الانتصار في مواجهة فريق حرس الحدود من أجل استمرار التقدم بجدول ترتيب الفريق بمسابقة الدوري.
ويستضيف الإسماعيلي منافسه حرس الحدود يوم الجمعة المقبل، باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وأضاف «دونجا» في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «الانتصار على الفريق العسكري والذي يعد فريقا ليس هينا على الإطلاق سيمنحنا دفعة قوية، قبل مواجهة الجزيرة الإماراتي في ذهاب ثمن النهائي ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال».
واختتم: «أتطلع للمساهمة في قيادة فريقي لتحقيق مزيد من الانتصارات وإعادته لوضعه الطبيعة بين أندية القمة ينافس دائما على الألقاب».
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