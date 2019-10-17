دي خيا وبوجبا يغيبان عن مانشستر يونايتد أمام ليفربول.. وعودة بيساكا ومارسيال

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الخميس 17 أكتوبر 2019
أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أن ثنائي الفريق ديفيد دي خيا وبول بوجبا سيغيبان عن مباراة ليفربول المقبلة المقرر إقامتها /الأحد/ المقبل على ملعب "أولد ترافورد" ضمن قمة الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي، بسبب الإصابة.
وأكد النادي الإنجليزي - عبر موقعه الرسمي - أن حارسه الأساسي ديفيد دي خيا تعرض للإصابة رفقة منتخب بلاده إسبانيا خلال لقاء السويد والتي أقيمت مساء الثلاثاء الماضي ضمن تصفيات يورو 2020. في المقابل، لن يكون بول بوجبا لائقا للمشاركة أمام ليفربول بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة آرسنال حيث تعرض لإصابة في الكاحل ، وبحسب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، فإن بوجبا يحتاج لبعض أسابيع للراحة.
ومن المقرر أن يستعين النادي الإنجليزي خدمات الثنائي أنتوني مارسيال ووان بيساكا بعد عودتهما من الإصابة.
جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، في المقابل يحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني عشر برصيد تسع نقاط.
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