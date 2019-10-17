لقاء مونشنجلادباخ امام دورتموند تخطف الأضواء في البوندسليجا

الخميس 17 أكتوبر 2019

مونشنجلادباخ امام دورتموند

يتطلع فريق بوروسيا مونشنجلادباخ للحفاظ على صدارة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) ومواصلة الضغط على مدربه السابق لوسين فافري، مدرب بوروسيا دورتموند الحالي، عندما يلتقي الفريقان بعد غد السبت في الجولة الثامنة من الدوري.



وتعد معركة فريقي بوروسيا أبرز مواجهات الدوري الألماني في هذه الجولة، التي تشهد أيضا حاجة بايرن ميونخ للعودة لطريق الانتصارات، بعد خسارته غير المتوقعة أمام هوفنهايم في الجولة الماضي، عندما يواجه فريق أوجسبورج.

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ولن يذهب مونشنجلادباخ لمكان بعيد لخوض مباراة بعد غد، حيث سيقطع الفريق 100 كيلومترا فقط صوب دورتموند، حيث يسعى مونشنجلادباخ لتحقيق فوزه الخامس على التوالي في الدوري هذا الموسم. وتحت قيادة المدرب الجديد ماركو روز، قفز مونشنجلادباخ لصدارة الترتيب للمرة الأولى منذ أغسطس 2011، كما أن أداء الفريق خارج أرضه أصبح جيدا حيث حقق الفوز في المباريات الثلاث التي خاضها خارج أرضه.

وإذا حقق مونشنجلادباخ الفوز في دورتموند سيكون رقما قياسيا للفريق من حيث عدد الانتصارات في المباريات التي تقام خارج أرضه مع بداية الموسم، كما أنه سيوسع الفارق إلى سبع نقاط بينه وبين دورتموند، الذي تراجع للمركز الثامن حيث تعادل في ثلاث مباريات متتالية بنتيجة واحدة وهي 2/2.

ويجد فافري، الذي درب مونشنجلادباخ خلال الفترة من 2011 إلى 2015، نفسه تحت الضغط، خاصة وأن دفاعه يستقبل الكثير من الاهداف كما أن المهاجمين يضيعون العديد من الأهداف.