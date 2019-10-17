شكرا لقرائتكم مباريات الدوري المصري تشتعل بين صراع المراكز وحرب التأجيلات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مبكرا اشتعلت أجواء مباريات الدوري المصري، قبل ساعات من عودة المسابقة للحياة الكروية مرة أخري، بعد فترة توقف دولي، نظرا لارتباط بعض المنتخبات بمباريات فى تصفيات المونديال المقبل أو خوض مواجهات ودية استعدادا للارتباطات القادمة.

4 مباريات بالدوري المصري اليوم



عجلة مباريات الدوري المصري تعود للدوران من جديد، اليوم بإقامة 4 مواجهات الأولى بين نادي مصر الصاعد حديثاً للدوري الممتاز ضد الجونة كما يلتقى مصر المقاصة والمصري، وبيراميدز ضد سموحة، وإنبى أمام الإنتاج الحربي.

اشتعال مباريات الدوري المصري



واشتعلت أجواء الدوري المصري، بسبب صراع المنافسة على المراكز بين مختلف الأندية سواء فى المقدمة أو وسط الدوري وكذلك صراع القاع الذى بدأت المنافسة للابتعاد عنه سريعا، كما زاد من سخونة الأجواء، رفض بعض الأندية تأجيل المباريات مثلما يحدث فى الوقت الحالي بين ناديي الزمالك والمقاولون العرب الرافضان لخوض مباراتهما يوم السبت المقبل، بعد قرار تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لأسباب أمنية واستبدالها بمباراة الزمالك والمقاولون.

Advertisements

مباريات الدوري المصري تستمر غدا



مباريات الدوري المصري، تستمر غدا الجمعة بإقامة مباراتين الأولي بين الاتحاد السكندرى ووادي دجلة والثانية تجمع الإسماعيلي وحرس الحدود، بينما يحيط الغموض حول مباراة الزمالك والمقاولون فى ظل تحفظ الفريقين على خوض اللقاء المقدم من الجولة الخامسة.

جدول ترتيب الدوري المصري



قبل استئناف مباريات الدوري المصري، نجح النادي الأهلي، خلال الجولات الثلاثة الماضية فى التربع على عرش المسابقة برصيد 9 نقاط بعد تحقيق العلامة الكاملة، والفوز بالمباريات الثلاثة بقوة هجومية ترتفع من مباراة إلى أخرى.



جدول ترتيب الدورى المصري قبل الجولة الرابعة

بينما يحل بيراميدز بالمركز الثاني والمقاولون بالمركز الثالث والزمالك بالمركز الرابع برصيد 7 نقاط لكل فريق حيث حدد فارق الأهداف مكان كل نادي بجدول ترتيب الدوري المصري بعد مرور ثلاث جولات من البطولة.