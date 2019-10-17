شكرا لقرائتكم ماذا لو امتنع الزمالك والمقاولون عن خوض مباراة السبت؟ .. قرار إجباري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لجأ اتحاد الكرة إلى تقديم موعد مباراة الزمالك مع المقاولون من الجولة الخامسة لتقام ضمن منافسات الجولة الرابعة، بعد رفض الأمن إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والمقررة ضمن مباريات الأسبوع الرابع للدوري المصري.

قرار اتحاد الكرة بتقديم موعد المباراة لاقى اعتراضا من الناديين، سواء المقاولون الذي يطالب بإقامة المباريات في موعدها وفقا للجدول، أو الزمالك الذ أعلن مسئوليه خوض مباريات حتى الانتهاء من مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي.

المتعارف عليه أن إنسحاب أحد الفريقين من المباراة يتسبب في اعتباره خاسر بنتيجة 2 / 0، وتوقع عليه عقوبات من لجنة المسابقات، ولكن ماذا يكون الوضع لو إنسحب الفريقين ولم يحضرا إلى ملعب المباراة وكيف تكون العقوبة؟.

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وعلق محمد بيومي الخبير باللوائح أنه من حق المقاولون العرب الاعتراض على تبديل مباراته وأن يلعب وفقا للترتيب الموضوع في الجدول ، متابعا: " القرعة إجراء قانوني في غاية الأهمية يقوم بها الاتحاد لتحديد جدول المسابقة ومباريات كل فريق بصورة عادلة".

أردف: "يجب أن تكون القرعة غير موجهة وحرة حت ىتضمن العدالة لجميع الفرق في المسابقة وتحديد نظام القرعة قبل اجراءها".

شدد على أن إنسحاب الفريقين من شأنه إجبار اتحاد الكرة على إعادة المباراة لاسيما وأن المباراة لابد ان يكون لها نتيجة، ولا يمنعه ذلك من توقيع عقوبات على الناديين للامتناع عن تنفيذ القرار.