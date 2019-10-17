شكرا لقرائتكم حازم إمام جاهز لتدعيم الزمالك فى المباريات المقبلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك، تعافيه من الإصابة التى تعرض لها فى الآونة الأخيرة بكدمة فى الساق، بعد تدخل من زميله محمود حمدى الونش فى التدريبات الأخيرة للفريق.

وشارك حازم إمام فى التدريبات الجماعية مؤخرا استعدادا للقاء المقاولون العرب فى الجولة الخامسة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز، المقرر لها يوم السبت المقبل.

وابتعد حازم إمام عن المشاركة فى المباريات فى الآونة الأخيرة فى ظل اعتماد الجهاز الفنى للفريق الأبيض بقيادة الصربى ميتشو على التونسى حمدى النقاز فى مركز الظهير الأيمن قبل أن يتم إشراكه كبديل فى اللقاء الأخير أمام إف سى مصر، فى المباراة التى جمعت الفريقان فى الجولة الثالثة بالدورى والتى انتهت بالتعادل بنتيجة 1 / 1.

وكان مجلس الزمالك قد أعلن رفضه خوض لقاء المقاولون العرب بعد تأجيل مواجهة الأهلى فى بطولة الدورى الممتاز وأوضح مسئولى النادى الأبيض أن المقاولون العرب لديهم موقف نادى الزمالك الرافض لخوض اللقاء.