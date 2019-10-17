شكرا لقرائتكم 23 لاعبا فى قائمة وادي دجلة لمباراة الاتحاد السكندري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أختار اليونانى تاكيس جونيس، المدير الفنى لوادى دجلة 23 لاعبا للتواجد فى قائمة فريقه، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

ويستعد وادي دجلة لمواجهة الاتحاد السكندري فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساء غدًا الجمعة، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، وفضل تاكيس جونيس التوجه مبكرًا إلى الإسكندرية لإقامة معسكر قبل المباراة بـ 24 ساعة لفرض حالة من التركيز على اللاعبين.

وضمت قائمة وادي دجلة لمباراة الاتحاد السكندري، كلا من : محمد عبد المنصف، خالد وليد، رجب عمران، خالد رضا، عبد الله محمود، محمود مرعى، عبد الرحمن بودى، أحمد سعيد، مروان حمدى، محمد هلال، اسحاقو يعقوبو، محمد عبد العاطى، بسام وليد، عمرو صالح، حسام عرفات، أحمد حسن، بوزاس فاسيلوس، إبراهيم عايش، رافيق كابو، عمر مرعي، أحمد بيكهام، حسين زكرى، محمد رضا.

ويحتل وادي دجلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد نقطة واحدة، بينما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 6 نقاط.