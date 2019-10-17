شكرا لقرائتكم الزمالك يُعدل عقد طارق حامد مالياً ويضيف موسما جديدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى مسئولو الزمالك من الاتفاق مع طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض، حول تفاصيل العقد الجديد للاعب بعد الجلسة التى جمعته مع مرتضى منصور رئيس النادى فى حضور إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادى وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادى بجانب أحمد يحيى وكيل أعمال اللاعب.

وشهدت الجلسة التى جمعت مرتضى منصور مع طارق حامد، التأكيد حول عدم استخدام مواقع التواصل الاجتماعى مجدداً بعد "الاستورى" الذى نشره اللاعب خلال تواجده مع المنتخب الوطنى فى ودية بوتسوانا والذى أثار جدلاً قبل أن يكشف طارق حامد إن ذلك "الاستورى" الذى نشره على حسابه على موقع "انستجرام" لا علاقة له بالزمالك وهو ما شدد رئيس الزمالك على اللاعب بعدم تكرار ذلك الأمر خاصة إنه قرر فرض عقوبة مشددة على أي لاعب بالفريق سيقوم باستخدام مواقع التواصل الاجتماعى.

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وطلب مرتضى منصور من طارق حامد الاتفاق مع أمير مرتضى المشرف على الكرة حول كافة تفاصيل عقده الجديد لتوقيعه بعدما وعد رئيس الزمالك، اللاعب، بتعديل عقده تقديراً لمجهوداته مع الفريق ورفضه عروض خارجية من أجل الاستمرار فى قلعة ميت عقبة.

وانتهى طارق حامد فى الساعات الماضية من الاتفاق حول تفاصيل عقده الجديد مع أمير مرتضى الذى جاء بزيادة موسما فى عقده حيث ينتهى عقد طارق حامد بنهاية الموسم القادم ليقوم الطرفين بالاتفاق إن العقد الجديد سيمتد لمدة موسمين بخلاف الموسم الحالى وهو ما وافق عليه طارق حامد وفضل الطرفين التكتم حول التفاصيل المالية فى العقد الجديد خاصة إن رئيس النادى قد أعلن من قبل إنه سيزيد عن 10 مليون جنيه تقديرا لمجهودات اللاعب.

وقام المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك بنقل التصور الجديد لرئيس القلعة البيضاء من أجل توقيعه حتى ينتهى ذلك الملف بشكل نهائى خلال الفترة الجارية.