شكرا لقرائتكم الأهلى يبدأ تجهيز قناع وجه لـ مروان محسن استعدادا للمباريات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستقبل الجهاز الطبى للأهلى بقيادة الدكتور خالد محمود خلال ساعات، جهازا خاصا سيتم من خلاله تحديد "مقاس وجه" مروان محسن من أجل إرسال هذا المقاس إلى إحدى الشركات الطبية المُتخصصة فى إسبانيا لتصميم "قناع" يرتديه اللاعب فى التدريبات والمباريات المقبلة.

وفتح الجهاز الطبى للأهلى خلال الساعات الماضية، خط اتصال مع بعض الشركات المخصصة فى هذا المجال فى إسبانيا من أجل تصميم "قناع" لمروان محسن يرتديه فى التدريبات الجماعية والمباريات خلال الفترة المقبلة بعد خضوعه لجراحة فى الوجه بعد إصابته أمام سموحة فى الجولة الاولى من منافسات الدورى الممتاز.

ويتواصل الجهاز الطبى للأهلى حالياً مع إحدى الشركات المصرية التى ستُرسل جهازاً عبر أحد مندوبيها للنادى من أجل الحصول على "مقاس وجه" مروان محسن ثم يتم إرسال هذا المقاس لإسبانيا لتصميم وشراء "القناع" الذى سيرتديه مهاجم الأهلى خلال الفترة المقبلة.