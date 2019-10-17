شكرا لقرائتكم الأهلى يبدأ تجهيز قناع وجه لـ مروان محسن استعدادا للمباريات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يستقبل الجهاز الطبى للأهلى بقيادة الدكتور خالد محمود خلال ساعات، جهازا خاصا سيتم من خلاله تحديد "مقاس وجه" مروان محسن من أجل إرسال هذا المقاس إلى إحدى الشركات الطبية المُتخصصة فى إسبانيا لتصميم "قناع" يرتديه اللاعب فى التدريبات والمباريات المقبلة.
وفتح الجهاز الطبى للأهلى خلال الساعات الماضية، خط اتصال مع بعض الشركات المخصصة فى هذا المجال فى إسبانيا من أجل تصميم "قناع" لمروان محسن يرتديه فى التدريبات الجماعية والمباريات خلال الفترة المقبلة بعد خضوعه لجراحة فى الوجه بعد إصابته أمام سموحة فى الجولة الاولى من منافسات الدورى الممتاز.
ويتواصل الجهاز الطبى للأهلى حالياً مع إحدى الشركات المصرية التى ستُرسل جهازاً عبر أحد مندوبيها للنادى من أجل الحصول على "مقاس وجه" مروان محسن ثم يتم إرسال هذا المقاس لإسبانيا لتصميم وشراء "القناع" الذى سيرتديه مهاجم الأهلى خلال الفترة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى يبدأ تجهيز قناع وجه لـ مروان محسن استعدادا للمباريات... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.