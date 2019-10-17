شكرا لقرائتكم الخطيب يحتوى غضب فايلر بعد تأجيل مباراة الأهلى والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان إتحاد الكرة قد أعلن تأجيل مباراة الاهلي والزمالك التي كان مُقرراً لها بعد غد ، السبت، في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز لدواع أمنية.
وعقد الخطيب أمس جلسة مع فايلر وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة لمتابعة تداعيات قرار التأجيل ورغم أن المدير الفني كان مُستاءً من قرار التأجيل حيث أكد أن فريقه جاهز لخوض المباراة كما إنه يسير وفق خطط مُحددة للمباريات لكنه في النهاية التزم بقرار التأجيل.
وخلال الجلسة أبدى المدير الفني تفهمه للظروف التي تسببت في تأجيل المباراة خاصة وأن هذا قد يحدث في أي بلد في العالم ، مؤكداً أنه يُقدر مثل هذه الظروف وسيعمل عل تجهيز الفريق للارتباطات المقبلة بعد تأجيل القمة.
وبعد تأجيل القمة سيلعب الاهلي مع الجونة بملعب الأخيرة الأربعاء بعد المقبل.
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