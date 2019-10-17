شكرا لقرائتكم المقاولون يوضح موقفه من مواجهة الزمالك السبت المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول داخل نادى المقاولون العرب، موقف ناديه من خوض مباراته ضد الزمالك والمقدمة من الجولة الخامسة بالدورى المصري لتقام يوم السبت بعد تأجيل القمة بين الأهلى والزمالك لدواعى أمنية.
قال المصدر إن القرار الأقرب هو الموافقة على تقديم مباراة الزمالك ولعبها وفقا لما قرره اتحاد الكرة، أخذا بالمصلحة العامة للكرة المصرية، ومراعاة الظروف المحيطة بالبلد.
أوضح المصدر أن مجلس إدارة المقاولون سيقرر ذلك عقب نهاية المران، ولكنه ينتظر رد مسئولى اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة على الشكوى المقدمة، اعتراضا على قرار الإخلال بجدول الدوري، لاسيما أن المقاولون سبق وتضرر فى الموسم الماضى من تأجيل مبارياته.
ومن المنتظر أن يصدر القرار بموافقة مجلس الإدارة عقب انتهاء الاجتماع المنعقد حاليا داخل النادى للبت فى القضية.
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