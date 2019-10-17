شكرا لقرائتكم لاعب الزمالك السابق: يجب احترام قرارات تأجيل المباريات بسبب الأمن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسين السيد لاعب الزمالك السابق، أنه يجب احترام قرارات تأجيل المباريات، خاصة أن التأجيل لم يكن من جانب اتحاد الكرة، بل من جانب الجهات الأمنية.

وأوضح حسين السيد فى تصريحات لقناة تايم سبورتس، تأجيل المباراة ليس أزمة، ومن يتحدث عن تكافؤ الفرص يتحدث فى أمور لا داعى لها، خاصة أن الدورى منذ 90 عاما أهلى وزمالك، فالبطولة يتوج بها إما الأهلى أو الزمالك مع الاحترام لجميع الأندية.

وأشار لاعب الزمالك السابق أن الفريق الجاهز الذى يريد المنافسة على البطولات سيكون جاهز للعب فى أى وقت ومع أى فريق دون اختيار ترتيب المباريات التى يخوضها.

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يذكر أن مباراة القمة بين فريقى الأهلى والزمالك التى كان مقرر إقامتها السبت المقبل تم تأجيلها لظروف أمنية.

تمنى مدير الكرة السابق بالزمالك من الأندية الإلتزام وعدم إثارة الأزمات خلال الفترة المقبلة.