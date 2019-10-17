شكرا لقرائتكم عبد الله جمعة مهدد بالغياب عن الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك، لأشعة على القدم اليمنى خلال الساعات الماضية، بعد شكواه من إصابة تعرض لها خلال مباراة المنتخب الوطنى أمام بوتسوانا الودية التى شارك فيها لاعب القلعة البيضاء ضمن التشكيلة الأساسية وانتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف. وأشتكى عبد الله جمعة من تعرضه لكدمات قوية فى الفخذ اليمنى لذا حرص الجهاز الطبي لنادي الزمالك على إجراء أشعة على موضع الكدمات للاطمئنان على حاله اللاعب استعدادا لمباراة المقاولون العرب ضمن الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري المصري الممتاز المقرر لها يوم السبت المقبل. وخضع عبد الله جمعة لتدريبات تأهيلية على هامش المران الجماعى للزمالك أمس بناءا على طلب الجهاز الطبي لحين الاطمئنان على طبيعة الإصابة والتعرف على نتيجة الأشعة لتحديد إمكانية مشاركته فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعى.

مباراة الزمالك والمقاولون تثير أزمة وشتهد مباراة الزمالك والمقاولون العرب، أزمة بالوقت الحالي، بسبب رفض الفريقين خوض المباراة، وقام مسئولي ذئاب الجبل بإرسال خطاباً رسمياً لاتحاد الكرة يعترض فيه على موعد المباراة المحدد لها بعد غد السبت لأن تغيير مواعيد المباريات أو تبديلها فى الجدول المعلن لأى ظروف طارئة يجب أن يكون بالاتفاق مع الأندية قبل صدور القرار، خاصة أن فريق المقاولون كان يستعد لمواجهة أسوان بالدورى.

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