شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونيس يعلن قائمة وادى دجلة لمواجهة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اليونانى تاكيس جونيس، المدير الفنى لوادى دجلة، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها غدا الجمعة.

وضمت قائمة دجلة كلا من: محمد عبد المنصف، خالد وليد، رجب عمران، خالد رضا، عبد الله محمود، محمود مرعى، عبد الرحمن بودى، أحمد سعيد، مروان حمدى، محمد هلال، اسحاقو يعقوبو، محمد عبد العاطى، بسام وليد، عمرو صالح، حسام عرفات، أحمد حسن، بوزاس فاسيلوس، إبراهيم عايش، رافيق كابو، عمر مرعي، أحمد بيكهام، حسين زكرى، محمد رضا.

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ويستعد الفريق الدجلاوى لمواجهة زعيم الثغر فى الخامسة والنصف مساء غد الجمعة على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى، وفضل تاكيس جونيس التوجه مبكرًا إلى الإسكندرية لإقامة معسكر قبل المباراة بـ 24 ساعة لفرض حالة من التركيز على اللاعبين.

ويحتل الفريق الدجلاوى المركز السادس عشر بجدول الدورى برصيد نقطة واحدة، ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد ست نقاط.