شاهد فى دقيقة.. 10 معلومات مثيرة من حصاد 3 جولات بالدورى المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار على منافسات 3 جولات من مسابقة الدورى الممتاز لموسم 2019-2020، حيث تصدر الأهلى جدول ترتيب الدورى، برصيد 9 نقاط، مُحققًا العلامة الكاملة، فيما جاء كل من بيراميدز والمقاولون العرب والزمالك فى المراكز الثانى والثالث والرابع بجدول الترتيب برصيد 7 نقاط، مع فارق الأهداف لكل منهم. ونرصد أهم المعلومات والأرقام عن حصاد الإيجيبشن ليج بعد مرور 3 جولات .. ونرصد أهم المعلومات والأرقام عن حصاد الإيجيبشن ليج بعد مرور 3 جولات .. 1- لاعبو الأهلى الأكثر مراوغات ناجحة فى الدورى المصرى برصيد 54 مراوغة 2- لاعبو الاتحاد السكندرى الأكثر إرسالًا للعرضيات الصحيحة برصيد 15 عرضية 3- عبد الله السعيد لاعب بيراميدز يتصدر هدافى الدورى 3 أهداف، والأكثر صناعة للفرص برصيد 4 4- لاعبو الأهلى الأكثر صناعة للفرص بـ18 فرصة 5- لاعبو الزمالك هم الأكثر ارتكابًا للأخطاء بـ59 خطأ 6- محمد بسام حارس طلائع الجيش الحارس الوحيد الذى تصدى لركلة الجزاء Advertisements 7- توقيت تسجيل الـ63 هدفا فى الثلاث جولات للدورى جاء كالتالى: - الربع ساعة الأولى: 5 أهداف - الربع ساعة الثانية: 11 هدفا - الربع الثالث: 15 هدفا - الربع الأخير من الشوط الأول: 5 أهداف - الربع الخامس 12 هدفا - الربع السادس 13 هدفا - ما بعد الدقيقة 90 هدفان 8- معدل التهديف فى الدورى 2.3 هدف فى المباراة الواحدة 9- يتصدر الثنائى سعيدو سنبورى لاعب المصرى وهمام طارق لاعب الإسماعيلى قائمة اللاعبين الأكثر استخلاصًا للكرة برصيد 33 10- الجولات الثلاثة شهدت إشهار الإنذار 101 مرة والكارت الأحمر 6 مرات

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