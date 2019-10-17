شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف موقف المقاولون من مواجهة الزمالك السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول داخل نادى المقاولون العرب موقف ناديه من خوض مباراته ضد الزمالك والمقدمة من الجولة الخامسة بالدورى المصري لتقام السبت بعد تأجيل القمة بين الأهلى والزمالك لدواعٍ أمنية. وقال المصدر، إن مجلس إدارة المقاولون سيقرر عقب نهاية المران، ولكنه ينتظر رد مسئولى اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة على الشكوى المقدمة، اعتراضا على قرار الإخلال بجدول الدوري، لاسيما أن المقاولون سبق وتضرر فى الموسم الماضى من تأجيل مبارياته. ومن المنتظر أن يصدر القرار بموافقة مجلس الإدارة عقب انتهاء الاجتماع المنعقد حالياً داخل النادى للبت فى القضية. Advertisements لمعرفة موقف المقاولون من مباراة الزمالك اضغط هنا

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