شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة يفاجئ جهاز الزمالك بإصابة قبل مواجهة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للزمالك، أشعة خلال الساعات الماضية على القدم اليمنى بعد شكواه للجهاز الطبى للفريق من إصابة لحقت به فى المواجهة الودية الأخيرة للمنتخب الوطنى مع بوتسوانا التى شارك فيها أساسياً وانتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف.

جاءت شكوى عبد الله جمعة من كدمات فى الفخذ الأيمن، وحرص جهاز الزمالك الطبى على إجراء أشعة للاعب للاطمئنان على حالته ضمن الاستعدادات لمواجهة المقاولون العرب فى الجولة الخامسة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز المقرر لها يوم السبت المقبل.

واكتفى جهاز الزمالك بخضوع عبد الله جمعة لتدريبات تأهيلية على هامش المران الجماعى للفريق بالأمس لحين الاطمئنان على حالته من خلال الأشعة قبل الدفع به فى التدريبات الجماعية للفريق.

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يذكر أن الزمالك تضامن مع نادى المقاولون العرب الذى أرسل خطاباً رسمياً لاتحاد الكرة يعترض فيه على موعد مباراته بعد غد، السبت، مع الفريق الأبيض فى الدورى، وتضمن خطاب ذئاب الجبل الذى وصل اتحاد الكرة أن تغيير مواعيد المباريات أو تبديلها فى الجدول لأى ظروف طارئة يجب أن يكون بالاتفاق مع الأندية قبل صدور القرار، خاصة أن الفريق كان يستعد لمواجهة أسوان بالدورى.

وكان مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أعلن أمس رفضه خوض مباراة المقاولون العرب السبت أيضاً بعد تقديم موعد اللقاء عقب تأجيل لقاء الفريق الأبيض والأهلى فى القمة لدواعى أمنية.