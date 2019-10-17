شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز الأرقام فى 3 جولات ببطولة الدورى قبل انطلاق الأسبوع الرابع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدورى الممتاز، وتقام 4 مباريات، حيث يلتقى الإنتاج الحربى مع إنبى، وبيراميدز مع سموحة، والمقاصة والمصرى، بينما يلتقى إف سى مصر والجونة .
وكانت بطولة الدورى قد توقفت نظراً لخوض المنتخب الوطنى مباراة ودية أمام بوتسوانا فى إطار الاستعداد لمواجهة كينيا بالجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021.
وأقيمت 3 جولات فى بطولة الدورى قبل فترة التوقف، شهدت الكثير من الأرقام، نرصدها فى التقرير التالى..
- شهدت الجولات الثلاث السابقة خوض 27 مباراة بمشاركة جميع الفرق.
- 19 مباراة انتهت بالفوز، و 8 بالتعادل.
- 7 مباريات انتهت بالتعادل الإيجابى و مباراة واحدة بالتعادل السلبى.
- 63 هدفا تم تسجيلها فى الجولات الثلاثة، سجل أصحاب الأرض 31 هدفا، بينما سجل الضيوف 32 هدفاً.
- 101 بطاقة صفراء تم إشهارها خلال المباريات.
- 6 كروت حمراء شهدتها الجولات الثلاث.
- 12 ركلة جزاء تم احتسابها تم تسجيل 11 منها.
- هدفان تم تسجيلهما بنيران صديقة، سجلها اللاعبون بالخطأ فى مرماهم، حيث سجل محمد ناجى جدو فى مرمى الجونة لصالح الإسماعيلى، و حسنى فتحى فى مرمى المقاصة لصالح الجونة.
- 5/1 هى أكبر نتيجة تم تحقيها حتى الآن فى مباريات الدورى، خلال مباراة الأهلى و أسوان.
- استطاع فريق اف سى مصر أن يسجل أول هدف فى تاريخ مشاركاته ببطولة الدورى عن طريق عمر الحبشى فى مرمى الزمالك
.
- يتصدر النادى الأهلى ترتيب فرق الدورى برصيد 9 نقاط الأهلى الفريق الوحيد الذى حقق العلامة الكاملة فى المباريات بالفوز فى المواجهات الثلاث.
- يتذيل إنبى الترتيب برصيد نقطة واحدة بعد التعادل من أصل 3 مباريات تم خوضها .
- 6 أندية لم تتذوق طعم الفوز حتى الآن فى أى مباراة بالبطولة، وهى حرس الحدود، طلائع الجيش، و وادى دجلة، أسوان، انبى، اف سى مصر.
- 5 أندية لم تعرف الهزيمة هى الزمالك وحرس الحدود والأهلى و بيراميدز و المقاولون .
- الفريق الأكثر تعادلاً هو حرس الحدود حيث تعادل فى 3 مباريات.
- رمضان صبحى يتقاسم مع عبد الله السعيد لقب هداف الدورى حتى الآن برصيد 3 أهداف لكل منهما.
كانت هذه تفاصيل خبر أبرز الأرقام فى 3 جولات ببطولة الدورى قبل انطلاق الأسبوع الرابع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.