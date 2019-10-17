شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز الأرقام فى 3 جولات ببطولة الدورى قبل انطلاق الأسبوع الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدورى الممتاز، وتقام 4 مباريات، حيث يلتقى الإنتاج الحربى مع إنبى، وبيراميدز مع سموحة، والمقاصة والمصرى، بينما يلتقى إف سى مصر والجونة .

وكانت بطولة الدورى قد توقفت نظراً لخوض المنتخب الوطنى مباراة ودية أمام بوتسوانا فى إطار الاستعداد لمواجهة كينيا بالجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021.

وأقيمت 3 جولات فى بطولة الدورى قبل فترة التوقف، شهدت الكثير من الأرقام، نرصدها فى التقرير التالى..

- شهدت الجولات الثلاث السابقة خوض 27 مباراة بمشاركة جميع الفرق.

- 19 مباراة انتهت بالفوز، و 8 بالتعادل.

- 7 مباريات انتهت بالتعادل الإيجابى و مباراة واحدة بالتعادل السلبى.

- 63 هدفا تم تسجيلها فى الجولات الثلاثة، سجل أصحاب الأرض 31 هدفا، بينما سجل الضيوف 32 هدفاً.

- 101 بطاقة صفراء تم إشهارها خلال المباريات.

- 6 كروت حمراء شهدتها الجولات الثلاث.

- 12 ركلة جزاء تم احتسابها تم تسجيل 11 منها.

- هدفان تم تسجيلهما بنيران صديقة، سجلها اللاعبون بالخطأ فى مرماهم، حيث سجل محمد ناجى جدو فى مرمى الجونة لصالح الإسماعيلى، و حسنى فتحى فى مرمى المقاصة لصالح الجونة.

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- 5/1 هى أكبر نتيجة تم تحقيها حتى الآن فى مباريات الدورى، خلال مباراة الأهلى و أسوان.

- استطاع فريق اف سى مصر أن يسجل أول هدف فى تاريخ مشاركاته ببطولة الدورى عن طريق عمر الحبشى فى مرمى الزمالك

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- يتصدر النادى الأهلى ترتيب فرق الدورى برصيد 9 نقاط الأهلى الفريق الوحيد الذى حقق العلامة الكاملة فى المباريات بالفوز فى المواجهات الثلاث.

- يتذيل إنبى الترتيب برصيد نقطة واحدة بعد التعادل من أصل 3 مباريات تم خوضها .

- 6 أندية لم تتذوق طعم الفوز حتى الآن فى أى مباراة بالبطولة، وهى حرس الحدود، طلائع الجيش، و وادى دجلة، أسوان، انبى، اف سى مصر.

- 5 أندية لم تعرف الهزيمة هى الزمالك وحرس الحدود والأهلى و بيراميدز و المقاولون .

- الفريق الأكثر تعادلاً هو حرس الحدود حيث تعادل فى 3 مباريات.

- رمضان صبحى يتقاسم مع عبد الله السعيد لقب هداف الدورى حتى الآن برصيد 3 أهداف لكل منهما.