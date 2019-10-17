شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يتماثل للشفاء من كدمة الساق بعد تدخل الونش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعافى حازم إمام، الظهير الأيمن للزمالك، من الإصابة التى تعرض لها فى الآونة الأخيرة بكدمة فى الساق، بعد تدخل من زميله محمود حمدى الونش فى التدريبات الأخيرة للفريق.

وعاد حازم إمام للمشاركة فى التدريبات الجماعية مؤخرا استعدادا للقاء المقاولون العرب فى الجولة الخامسة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز المقرر لها السبت المقبل.

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وابتعد حازم إمام عن المشاركة فى المباريات الآونة الأخيرة فى ظل اعتماد الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة الصربي ميتشو على التونسى حمدى النقاز في مركز الظهير الأيمن، قبل أن يتم إشراكه كبديل فى اللقاء الأخير أمام إف سى مصر، فى المباراة التى جمعت الفريقين فى الجولة الثالثة بالدورى والتى انتهت بالتعادل بنتيجة 1 / 1.

وكان مجلس الزمالك قد أعلن رفضه خوض لقاء المقاولون العرب بعد تأجيل مواجهة الأهلى فى بطولة الدورى الممتاز وأوضح مسئولى النادى الأبيض إن المقاولون العرب لديهم موقف نادى الزمالك الرافض لخوض اللقاء.