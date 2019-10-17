شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: عقوبات على المحرضين للأندية فى كأس مصر وإحالته للانضباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم إحالة المحرضين للأندية على عدم خوض مباريات كأس مصر خلال الفترة الأخيرة إلى لجنة الانضباط.

وقال مسئولو اتحاد الكرة هناك بعض من يحرض الأندية على عدم لعب مباريات الدور التمهيدى لكأس مصر، وتم معاقبة هذه الأندية الـ14 بغرامة مالية 50 ألف جنيه على كل نادٍ، إلى جانب منعهم من المشاركة الموسم المقبل بكأس مصر.

وأضاف مسئولو اتحاد الكرة، هناك بند فى لجنة الانضباط بإحالة من يحرض على الشغب أو الخروج عن النص للجنة لمعاقبته بما يتماشى مع الفعل الذى ارتكبه، وهو ما سيتم العمل عليه وتقديم المحرضين للجنة لمعاقبتهم بعد تردد أنباء عن التحريض من قبل بعض الأشخاص للأندية على ذلك لإحراج اتحاد الكرة.

وكانت 7 مواجهات تم إلغاؤها لعدم خوض الفرق للمباريات، على الرغم من تواجد هذه الفرق فى أرض الملعب وتم معاقبتها بغرامة مالية 50 ألف جنيه واستبعادها عن كأس مصر.