شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا لو امتنع الزمالك والمقاولون عن خوض مباراة السبت؟.. سوبر كورة يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجأ اتحاد الكرة لتقديم موعد مباراة الزمالك مع المقاولون من الجولة الخامسة لتقام ضمن منافسات الجولة الرابعة، بعد رفض الأمن إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والمقررة ضمن مباريات الأسبوع الرابع للدوري المصري.

قرار اتحاد الكرة بتقديم موعد المباراة قوبل باعتراض الناديين، سواء المقاولون الذى يطالب بإقامة المباريات فى موعدها وفقا للجدول، أو الزمالك الذى أعلن مسئولوه خوض مباريات حتى الانتهاء من مواجهة جينيراسيون فوت السنغالى.

وتنص اللوائح على أن انسحاب أحد الفريقين من المباراة يعتبر خاسراً بنتيجة 2 / 0، وتوقع عليه عقوبات من لجنة المسابقات، ولكن ماذا لو انسحب الفريقان ولم يحضرا إلى ملعب المباراة وكيف تكون العقوبة؟.

لمعرفة ماذا سيحدث لو امتنع الزمالك والمقاولون عن خوض مباراة السبت، اضغط هنا..