شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد لتايم سبورت عن تكافؤ الفرص: الدورى من 90 سنة للأهلى أو الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسين السيد، لاعب الزمالك السابق، ضرورة احترام قرارات تأجيل المباريات، خاصة أن التأجيل لم يكن من جانب اتحاد الكرة بل من جانب الجهات الأمنية.
وقال حسين السيد، فى تصريحات لقناة تايم سبورتس، تأجيل المباراة ليس أزمة، ومن يتحدث عن تكافؤ الفرص يتحدث فى أمور لا داعى لها، خاصة أن الدورى منذ 90 عاماً أهلى وزمالك، فالبطولة يتوج بها إما الأهلى أو الزمالك مع الاحترام لجميع الأندية.
وأضاف لاعب الزمالك السابق أن الفريق الجاهز الذى يريد المنافسة على البطولات سيكون جاهزاً للعب فى أى وقت ومع أى فريق دون اختيار ترتيب المباريات التى يخوضها.
يذكر أن مباراة القمة بين فريقى الأهلى والزمالك التى كان مقررا إقامتها السبت المقبل تم تأجيلها لظروف أمنية.
وتمنى مدير الكرة السابق بالزمالك من الأندية الالتزام وعدم إثارة الأزمات خلال الفترة المقبلة.
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